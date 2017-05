Incidente choc: auto prende fuoco in autostrada. Poi la notizia: “dentro un noto politico italiano….”

MILANO. L’auto del sindaco a fuoco mentre tornava dal processo per le sue dichiarazioni sui rom. Cose da Joe Formaggio. Il primo cittadino di Albettone oggi stava tornando dal tribunale di Milano, quando sull’autostrada A4, all’improvviso, la sua vettura ha preso fuoco. «Ero con l’avvocato Francesca Rigato e abbiamo seriamente rischiato. Da quando abbiamo visto il fumo che usciva dai copriruote anteriori, nel giro di tre minuti la Ford Mondeo era avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta – racconta -. Ci sono stati nove chilometri di coda. I miei amici dicono che è stata una macumba dei rom», sorride.

È stato dato l’allarme al 115 ma la colonna di fumo e il fuoco hanno provocato rallentamenti a catena, tanto che si sono formati 9 chilometri di coda. «Mi sono fatto venire a prendere da mio fratello, a Vicenza mi attendeva un’auto sostitutiva. Certo, la mia Ford è da buttare». Si è trattato, evidentemente, di un guasto; Formaggio non pensa nemmeno all’ipotesi del dolo, se non per scherzarci su. Quello che è certo è che sia lui che l’avv. Rigato hanno rischiato: «Sì, ci è andata bene».

Giornale di Vicenza