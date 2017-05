IN FIAMME UNA 600 CON TRE BIMBI: LA POLIZIA LI SALVA, L’AUTO ESPLODE

Tre bambini, uno dei quali di 16 mesi, sono stati salvati dalla Polizia all’ interno di un’ auto in fiamme ad Aversa (Caserta) nel primo pomeriggio. L’ auto, una «Fiat 600», ha preso fuoco in via San Lorenzo, una strada a pochi metri dal Commissariato di Polizia di Aversa. A bordo, racconta Pupia.tv, c’ era una madre con i tre figli piccoli.

poliziotti sono stati richiamati dal fumo che usciva dall’ auto e sono accorsi, mentre nella parte anteriore della «600» cominciavano a sprigionarsi le fiamme. Sul sedile posteriore dell’ auto c’ erano i tre bambini. I poliziotti accorsi li hanno tirati fuori e qualche decina di secondo dopo le fiamme hanno avvolto completamente la «600», che è esplosa. La madre ed i i tre figli sono stati trasportati in ospedale ma hanno riportato solo una lieve intossicazione da fumo.

