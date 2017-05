Abbas Sheikh Siraji è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle guardie del corpo ufficiali del Difensore civico del Paese.

Il giovane ministro somalo per i Lavori pubblici è stato ucciso oggi da colpi d’arma da fuoco a Mogadiscio: lo hanno riferito fonti ufficiali locali.

Secondo quanto riporta Africa news a sparare sarebbero state le guardie del corpo ufficiali del Difensore civico del Paese. Un giornalista di Voice of America nel paese, Harun Maruf, ha confermato che Siraji è stato ammazzato dalle guardie del corpo del funzionario del governo. L’omicidio è avvenuto mentre il 31enne Siraji, il più giovane membro del neo-eletto governo somalo, stava guidando nei pressi del palazzo presidenziale della capitale somala Mogadiscio.

I quattro esecutori sono stati immediatamente arrestati. Il giovane ministro aveva preso l’incarico lo scorso 21 marzo dopo un passato difficile dato che, a soli 7 anni, era stato costretto a lasciare la Somalia in piena guerra civile ed aveva vissuto fino a 18 anni nel campo di rifugiati di Dadaab in Kenya. Siraji era un punto di riferimento per i giovani che lo consideravano un modello da seguire.

Un evento che rischia di far implodere nuovamente il processo di dialogo e pacificazione che la Somalia aveva intrapreso con l’elezione a febbraio del nuovo Presidente Mohamed Farmajo che, dopo l’episodio di ieri sera, dovrà guardarsi non più solo dai jihadisti di Al-Shabaab ma anche dai nemici interni che, forse, aveva sottovalutato.

