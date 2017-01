Un ragazzo di 25 anni, originario del Gambia è stato arrestato dai carabinieri mentre commetteva il fatto. Un episodio simile anche in provincia di Varese

Ha dato fuoco al presepe allestito nel cortile della parrocchia di via Guglielmi a Foggia. Poi ha mandato in frantumi con un bastone la teca di vetro con all’interno una statua della Madonna. Il giovane 25enne, originario del Gambia, con regolare permesso di soggiorno è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri proprio mentre stava commettendo il fatto ed è stato arrestato. Il motivo di questo gesto? “Sono musulmano”, avrebbe spiegato.

Ha opposto resistenza – Il giovane era in preda ad una forte alterazione psico fisica e ha opposto resistenza ai carabinieri. E’ accusato di danneggiamento, incendio e resistenza a pubblico ufficiale. E’ in Italia da due anni, ma non ha una fissa dimora. Nelle immagini, gentilmente concesse dal sito di informazione immediato.net, si vede il presepe completamente distrutto e la teca con la statua della Madonna fortemente danneggiata.

Un episodio simile in provincia di Varese – Alcuni vandali hanno preso a pedate le pecorelle e distrutto alcune statue del presepio allestito in piazza 25 Aprile a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. A trovare i danni sono stati i cittadini, ma dei vandali nessuna traccia.

