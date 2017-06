Inferno di cristallo a Londra. Incendio alla Grenfell Tower, grattacielo residenziale di 27 piani nella zona di North Kensington. Trenta i feriti ricovarati negli ospedali londinesi mentre i vigili del fuoco fanno sapere che ci sarebbero dei morti. Testimoni raccontano di aver visto con i loro occhi alcuni residenti di Grenfell Tower saltare dalla finestra per sfuggire alle fiamme. In particolare una ragazza citata da SkyNews ha detto di aver visto con i suoi occhi una persona lanciarsi nel vuoto.

Sono 30 le persone ricoverate in 5 ospedali a causa dell’incendio scoppiato nella Grenfell Tower. Incertezza, per ora, sui possibili dispersi. Si sa che numerose persone sono state evacuate e alcuni degli scampati hanno raccontato scene di “panico”. Ma non e’ chiaro quante delle centinaia di residenti registrati nell’edificio fossero presenti al momento del rogo.

“Sono state le grida della gente a salvarmi, non l’allarme anti-incendio, che non ha funzionato”. Cosi’ Paul Munakr, uno dei primi residenti della Grenfell Tower sentiti dalla Bbc fra coloro che sono riusciti a sfuggire dall’inferno di fiamme di stanotte. Munakr ha detto anche di aver sentito qualcuno dire a qualcun altro di “non lanciarsi della finestre”. Il superstite ha spiegato che lui viveva al settimo piano ed riuscito a uscire scappando per le scale. Racconti simili da altri inquilini dei piani bassi, alcuni dei quali hanno ipotizzato che il primo focolaio possa essere stato al quarto piano. Restano invece incertezze e dubbi sulla sorte di alcune delle persone che abitavano ai piani alti.

Si calcolano approssimativamente in circa 450-500 le persone in teoria residenti nella Grenfell Tower, nei dintorni di Notting Hill. La stima è delle autorita’ municipali competenti per territorio, quelle del borough di Kensington and Chelsea, che precisano anche il numero totale degli appartamenti in circa 140. Non si sa tuttavia quante persone fossero presenti nell’edificio nel momento in cui sono divampate le fiamme.