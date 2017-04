RIETI – Incidente mortale nella notte nella Piana Reatina in zona Chiesa Nuova (via Cese). La vittima è Andrea Balloni, 30 anni, figlio di un commerciante del Borgo, Chicco, e di Stefania, responsabile della mensa di Santa Chiara, e rugbysta, trequarti centro, degli “Arieti Rieti Rugby 2014”. Era a un solo esame dalla laurea in Architettura e lascia anche un fratello e una sorella. Intervenuti insieme al 118 e a una volante della polizia, i vigili del fuoco di Rieti si sono messi subito all’opera estraendo il giovane rimasto all’interno dell’abitacolo. A nulla purtroppo sono valsi tutti i tentativi per rianimarlo da parte dell’equipaggio del 118. La vettura del giovane, che viaggiava da solo e abitava a meno di 300 metri dal luogo dell’incidente, è uscita di strada urtando violentemente su un muretto. Il suo orologio si è bloccato poco dopo le 4 mentre la vettura rovesciata è stata vista verso le 6.

In segno di lutto è stata rinviata la partita degli Arieti-Draghi in programma oggi a Frascati valida per l’ottava giornata della Poule Promozione in serie C. Disperazione allo stadio Iacoboni dove il gruppo degli atleti si era dato appuntamento in vista della partenza per la trasferta ai Castelli. Società e giocatori si sono stretti poi intorno alla famiglia andando a farle visita nell’abitazione nella Piana. Balloni aveva giocato a inizio stagione, ma poi a causa di un infortuni non era a disposizione per scendere in campo.

E sempre allo stadio Iacoboni di viale Fassini il giovane reatino è stato ricordato con un minuto di silenzio prima dei match durante il torneo per “old” over 42 che vedeva impegnate otto squadre nell’ambito dell’iniziativa “Una meta dei Torci” che si propone di raccogliere fondi per i terremotati. Proprio la finalità solidaristica del torneo ha spinto gli organizzatori a non annullare l’evento.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 24 aprile, alle 16 nella cattedrale S.Maria di Rieti.

messaggero