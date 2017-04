È grave l’autista 59enne investito da un tir ieri mattina a San Giuliano Milanese. La dinamica dell’incidente sarebbe ancora da chiarire, in quanto non lineari i passaggi che avrebbero fatto cadere l’uomo a terra tanto da essere travolto dal mezzo.

Ciò su cui sta indagando la polizia locale di San Giuliano – coordinata dalla Procura di Lodi – è se quello che è accaduto sia stato accidentale o meno. Alle 8 di ieri mattina in via Basento, il 59enne, dopo aver perso il controllo dell’auto, ha violentemente sbattuto contro un marciapiede, proprio a causa del camion guidato da un 54enne italiano. Successivamente è scoppiata una diatriba tra i due: il 59enne si trovava fuori dall’auto accanto al tir, mentre il camionista era rimasto dentro l’abitacolo. È cosa sia successo dopo che ancora va approfondito.

Una delle possibilità più accreditate dagli agenti di polizia è che l’autista, all’apice della discussione si sia gettato aggrappandosi alla portiera del camion in movimento, cosa che l’avrebbe fatto scivolare per poi battere sull’asfalto.

Al momento l’uomo è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dov’è stato condotto grazie ai soccorritori dell’Areu, arrivati sul luogo con un’ambulanza della Croce Rossa e un elicottero. Le ferite che avrebbe riportato sono in varie parti del corpo: fratture in più punti e un trauma cranico, ragione per cui al momento è sotto stretta osservazione ed è tenuto in coma farmacologico.

I vigili di San Giuliano stanno intanto indagando sulla dinamica dell’episodio, basandosi sui dati raccolti sul posto dell’incidente e sulle testimonianze dei presenti durante l’accaduto. In ultima battuta verrà anche ascoltata la vittima. Attualmente ancora non c’è stata denuncia da alcuna delle due parti.