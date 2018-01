Incidente nella notte: muore una mamma in auto con i figli piccoli. Quattro feriti

Gravissimo incidente stradale a Jesi in via Fontedamo, vittima una mamma

Tragico sinistro stradale alle porte di Jesi, vicino ad Ancona, dove a perdere la vita è una donna di appena 41 anni, mamma di due figli.

In auto con lei, i due figli, sopravvissuti.

Ma l’incidente ha coinvolto anche altre persone, rimaste ferite. Sono quattro in totale le persone trasportate in ospedale.

Lo schianto si è verificato nel cuore della notte in via Fontedamo dove, per cause in corso di accertamento, due si sono scontrate frontalmente.

Da una parte una Fiat Seicento su cui viaggiava una mamma con i due figli, dall’altra una Citroen C3 su cui viaggiava una giovane coppia.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.

Nulla da fare per la madre di 41 anni, deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso