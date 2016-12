Una poliziotta è morta a causa di quello che appare a tutti gli effetti come un tragico incidente domestico. Non ci sarebbero più dubbi sulla dinamica dell’accaduto, anche se sono ancora in corso accertamenti. Vittima la 40enne Pina Di Paola, agente di Polizia originaria di Formia deceduta a Roma qualche giorno fa, proprio sotto Natale.

Secondo la ricostruzione che gli inquirenti hanno valutato come la più attendibile, infatti, la donna, che tra l’altro è madre di tre figli, avrebbe banalmente perso l’equilibrio su una scala proprio mentre stava pulendo le finestre della sua abitazione al terzo piano di una palazzina della Capitale.

Il volo è terminato sul cortile condominiale, ma quando i soccorittori sono giunti sul posto non c’era più nulla da fare. La poliziotta era già morta.

Riccardo Ghezzi

Latina, 28/12/2016