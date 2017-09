A causa di un malfunzionamento di un elicottero Ka-52 sarebbero stati esplosi accidentalmente dei missili aria-terra nel poligono Luzhskij, nei pressi di San Pietroburgo: i frammenti avrebbero incendiato due auto e ferito gravemente due spettatori, forse giornalisti

MOSCA – Si è verificato un incidente durante le esercitazioni militari ‘Zapad’, (‘Occidente’), in corso da giovedì scorso in Russia e Bielorussia, che preoccupano i Paesi Nato. A causa di un malfunzionamento, un elicottero Ka-52 avrebbe esploso accidentalmente dei missili aria-terra. Secondo il sito russo ’66.ru’, i frammenti avrebbero incendiato due veicoli e ferito gravemente due spettatori, forse giornalisti, tuttora in ospedale. L’ufficio stampa del Distretto militare occidentale, interpellato da Interfax, ha sì confermato l’incidente, smentendo però categoricamente la presenza di vittime.

Il sito locale di Ekaterinburg ’66.ru’, che ha ricevuto le informazioni e i filmati da un lettore anonimo grazie alla sezione ‘Segnalaci una notizia’, è stato il primo a pubblicare i filmati dell’episodio. Non è chiaro quando sarebbe avvenuto, forse “lunedì 18 o domenica 17”.

Quel che è certo è che si sarebbe verificato nel poligono Luzhskij, nei pressi di San Pietoburgo, nella regione di Leningrado, dove lunedì 18 il presidente Vladimir Putin e il ministro della Difesa russo Serghej Shojgu insieme ai vertici militari e a rappresentanti della stampa estera hanno assistito a un’esercitazione nell’ambito delle manovre militari Zapad. Elicotteri Mi-28N e Ka-52 del corpo aeronautico del Distretto militare occidentali erano impegnati in prove di ricognizione del terreno a sostegno delle truppe di terra. Mancavano 500 metri al bersaglio quando, a causa di un ‘cortocircuito’, i missili sarebbero “accidentalmente partiti da soli” precipitando in uno spiazzo dove si erano assiepati degli spettatori. Due auto incendiate e due feriti il bilancio.