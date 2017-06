Incidente fatale nella notte a Codroipo, muore trentenne: ferite la compagna e la bimba di 4 anni

La vittima è Fabrizio Polesel, di Maniago. Presenti nella vettura una donna, estratta dalle lamiere dai vigili, e trasportata d’urgenza in ospedale. In macchina anche una bimba piccola

CODROIPO. Incidente mortale questa notte, lunedì 5 giugno, sulla sp 39 a Codroipo. A perdere la vita Fabrizio Polesel, 30 anni originario di Maniago.

Era alla guida della sua Mini cooper, per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è uscito autonomamente di strada mentre stava proseguendo in direzione della frazione di Muscletto. L’auto ha finito la sua corsa nel campo che fiancheggia la provinciale.

Fabrizio viveva con la sua compagna e la figlioletta a Rivignano Teor.

Il sinistro è accaduto verso l’una e venti. Nella macchina viaggiavano anche la compagna e la figlia di 4 anni.