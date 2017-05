Il sostituto procuratore di Rimini, Paolo Gengarelli, ha aperto un fascicolo per lesioni stradali nei confronti del 30enne di Morciano che ha investito Nicky Hayden mercoledì mentre si allenava in bici. Si tratta di un atto dovuto, ora che c’è…

Paolo Gengarelli, sostituto procuratore del Tribunale di Rimini, ha aperto un fascicolo per lesioni stradali nel quale è stato iscritto il nome del 30enne di Morciano che mercoledì era al volante della Peugeot 206 CC che ha investito Nicki Hayden sulla via di Tavoleto, mentre il pilota americano si stava allenando in bicicletta nei pressi del circuito di Misano Adriatico e proveniva dalla laterale via Ca’ Raffaelli.

Diciamo subito che si tratta di un atto dovuto e che le responsabilità del terribile schianto dovranno essere accertate dall’inchiesta che è stata avviata dal magistrato che nominerà un consulente.

Siccome non sono stati rilevati segni di frenata dai vigili urbani che sono intervenuti sul posto dell’incidente sarà importante determinare la velocità di percorrenza della Peugeot prima dell’impatto e se è vero che Nicky stesse ascoltando la sua playlist musicale con l’iPod tramite gli auricolari.

All’Ospedale Bufalini di Cesena, intanto, si consuma il dramma di Nicky Hayden che è ricoverato nel Reparto Rianimazione da mercoledì pomeriggio. Kentucky Kid è seguito dalla fidanzata Jackie, dalla mamma Rose e dal fratello Tommy che lo hanno raggiunto da Owensboro.

In particolare Tommy avrebbe chiesto un consulto con alcuni medici statunitensi di fiducia ai quali avrebbe mandato la cartella clinica per aver un parere esterno a quello dei medici cesenati.

Non perché non ci sia fiducia nell’operato dell’equipe di dottori del Bufalini, ma solo perché i bollettini che vengono emessi non lasciano troppe speranze all’idea che si possa pensare ad una serie ripresa dell’ex campione del mondo della MotoGP 2006.

Il danno cerebrale è gravissimo e Nicky è tenuto in vita perché è attaccato al respiratore. Ha una fibra fortissima e lotta contro una fine assurda, pur essendo molto debilitato, visto che comunque non sarebbe in grado di essere trasportato. All’Ospedale Bufalini di Cesena sono moltissimi i sostenitori del pilota americano che corre con il team Honda nel Mondiale Superbike che hanno voluto portare un segno di partecipazione al dramma di Nicky.

