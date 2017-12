Schianto in auto, muore poliziotto a Sassari

L’Italia piange un altro servitore.

E’ morto infatti in un incidente a Sassari nella giornata di ieri Giuseppe Manca, di 45 anni, agente di Polizia Penitenziatria

E’ successo tutto attorno alle 20.30, quando il poliziotto stava percorrendo la strada provinciale che attraversa Bancali per andare a prendere servizio nel carcere sassarese.

L’uomo era a bordo della sua Golf Cabrio.

Lungo la strada, per cause ancora da accertare, è andato a schiantarsi contro un mezzo che viaggiava in direzione contraria, una Alfa 156.



Sul luogo del sinistro sono immediatamente arrivati i soccorsi e la municipale per i rilievi

Le condizioni del poliziotto sono apparse immediatamente gravi. Trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, purtroppo non ce l’ha fatta

Il conducente dell’altra auto è stato visitato, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione