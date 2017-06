Aveva 40 anni era originario del Marocco e risiedeva a Lavezzola, l’automobilista che nel primo pomeriggio di oggi ha perso la vita in seguito ad uno scontro con un tir (FOTO), avvenuto lungo la strada provinciale Bastia, a Giovecca di Lugo. Illeso, seppur sotto choc, l’autotrasportatore, trasportato per accertamenti in ambulanza all’ospedale di Lugo.

L’incidente si è verificato intorno alle 13.30. Il 40enne stava percorrendo, al volante di una Peugeot 206, la via Bastia con direzione di marcia S.Agata-Lavezzola. Nell’attraversare il centro abitato di Giovecca, per cause al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della polizia municipale della Bassa Romagna, è avvenuta la collisione con un autoarticolato che procedeva in direzione di marcia opposta. Uno scontro tremendo che purtroppo non ha lasciato scampo al nordafricano, deceduto praticamente sul colpo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre in un campo vicino è atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso’, il cui personale non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo il cui personale ha provveduto ad estrarre la salma del 40enne dalla lamiere contorte dell’abitacolo.