Il pilota sarebbe caduto durante un allenamento di motocross sulla pista di Cavallara

Pomeriggio di paura, quello di giovedì per Valentino Rossi, il pilota di Tavullia sarebbe rimasto ferito durante un incidente sportivo mentre faceva motocross. Durante l’allenamento sulla pista di Cavalllara, “The Doctor” sarebbe caduto rovinosamente riportando un trauma toracico e addominale. Al momento, il pilota della Yamaha è in osservazione all’ospedale “Infermi” di Rimini dove sarebbe stato trasportato in seguito all’incidente.

Dalle prime informazioni, i medici avrebbero riscontrato anche un leggero trauma cranico per Rossi e, per precauzione, disposto il ricovero in osservazione. Da ulteriori accertamenti, Valentino è arrivato al pronto soccorso del nosocomio riminese nel tardo pomeriggio dopo la rovinosa caduta sulla pista da cross ed è stato visitato dai medici. Il pilota 38enne è sempre rimasto cosciente e, dalla Yamaha, in un comunicato ufficiale hanno fatto sapere che non ha riportato fratture nè serie patologie traumatiche. All’Infermi è stato raggiunto dai genitori, da Uccio e da altri amici del suo team. Secondo alcune indiscrezioni, Rossi è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione a puro scopo precauzionale e, già in serata, dormiva tranquillamente nella sua stanza. Nella giornata di venerdì, il campione del mondo verrà sottoposto a una risonanza magnetica.