Si occupava di rifornire di aiuti umanitari (cibo, viveri, medicinali e attrezzature varie) le popolazioni estere più bisognose. Lo aveva fatto per ventitré anni. Poi tutto è cambiato.

Era il 1° maggio 2016 e il tragico incidente stradale in Bosnia in cui si è trovato coinvolto ha cambiato per sempre la sua esistenza. In quell’incidente infatti persero la vita due giovani del luogo e l’accusa di omicidio stradale cadde su di lui. Giovanni Pastrello, questo il nome dell’uomo, guidava i convogli umanitari verso la Romania e la Bosnia Erzegovina e svolgeva il suo lavoro con due associazioni a titolo gratuito, senza mai ricevere un solo euro di rimborso. Portando sempre in alto, attraverso la sua generosità, l’onore dei Cavalieri di San Marco, che come di consueto ogni 25 di aprile festeggeranno l’ingresso di trentaqiuattro nuovi Cavalieri con una cerimonia alle 14.30 nella chiesa di San Francesco della Vigna.

Giovanni Pastrello, veneziano originario di Piombino Dese in provincia di Padova è infatti socio dei Cavalieri di San Marco. E proprio dal suo presidente Giuseppe Vianello, parte un appello affinché Giovanni possa essere rimpatriato e scontare in Italia quello che resta della sua condanna a ventiquattro mesi per omicidio stradale inflittagli dalle autorità della Bosnia Erzegovina. Pastrello per altro compirà ottant’anni il prossimo 6 di agosto e soffre di cardiopatia.

BC per direttanews