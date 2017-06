Incidente in pista per Max Biaggi: trasportato con l’elicottero in codice rosso

Il pilota ha avuto un incidente in allenamento sul circuito di Latina ed è stato trasportato in elicottero all’Ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Secondo alcuni testimoni, però, al momento del trasporto sarebbe stato vigile e cosciente.

Paura e apprensione per Max Biaggi: il pilota laziale, che era in pista per un allenamento sul circuito di Latina, ha avuto un grave incidente ed è stato trasportato immediatamente col l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di roma.

Biaggi è stato portato via in codice rosso, per un trauma toracico e spinale; dalle prime testimonianze il Corsaro sarebbe vigile e cosciente e, seppur le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita.