Incidente sulla Pontina, la vittima è Flavio Rapetti, Carabiniere ex appartenente al Corpo Forestale dello Stato

E’ Flavio Rapetti, di 53 anni, l’uomo morto a causa di un incidente stradale avvenuto ieri 23 giugno sulla via Pontina, all’altezza del chilometro 36 in direzione Latina. L’impatto è avvenuto a pochi metri dallo svincolo Stampelli. Rapetti, carabinieri ed ex Corpo Forostale in servizio a Pratica di Mare.

LA DINAMICA – Secondo una prima ricostruzione la vittima, a bordo di uno scooter Peugeot avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sull’asfalto. A causare la caduta l’impatto con un’auto.

Finito in strada è stato quindi investito da una moto Yamaha, il cui conducente, oltre a non riuscire ad evitare l’impatto, è finito sbalzato sulla strada. Gravi le condizioni di quest’ultimo, un uomo di 46 anni, portato in eliambulanza al San Camillo. Rapetti è morto sul colpo.

IL CORDOGLIO DEGLI AMICI – In poco tempo la notizia si è diffusa sui social. Flavio Rapetti, appassionato di poesia tanto da scrivere le sue creazioni su Facebook ricevendo tanti commenti, era conosciuto e ben voluto da tutti. La sua bacheca, in poco tempo, è stata inondata di messaggi.

“Ciao Flavio il ricordo che avrò di te rimarrà indelebile di persona gentile, educata e altruista, sempre a disposizione. Sono fortunato ad averti conosciuto”, scrive Vincenzo. “Non ho parole. Penso a tutto il bene e la stima che ci siamo trasmessi, alla condivisione di valori e solidarietà, al sostegno che mi hai dato quando ho perso una persona a me cara. Mi sembra così ingiusto e così pazzesco che tu non ci sia più”, ricorda Fulvia.

“Ciao Flavio. Eri un poeta. Abbiamo tanto scritto e condiviso, ma ora le parole non bastano. Il tuo limpido sorriso non ci lascerà. Resterai con noi, e così la tua poesia immortale”, sottolinea invece Rita. La Polizia Stradale di Aprilia continua le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro mortale

