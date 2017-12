Incidente sull’A1: Tir contro pattuglia della Polizia Stradale, morto un poliziotto

Incidente sull’A1: Tir contro pattuglia della Polizia Stradale stradale, morto un poliziotto

Gravissimo incidente stradale sull’A1 nella mattinata di mercoledì 20 dicembre

Sulla A1 Milano Napoli, tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, a causa di un incidente tra un mezzo pesante ed una pattuglia della Polizia Stradale, ha perso la vita un uomo.

Il morto sarebbe un agente della polizia stradale in servizio. Aveva 45 anni.

Gravissimo il collega.



La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni (da Il Giorno e Milano Today) lo schianto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in direzione sud, all’altezza della stazione di servizio di Somaglia.

Lungo il luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 43,900, sono intervenute i colleghi della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari, un elicottero dell’elisoccorso di Brescia e i vigili del fuoco.

Un Tir avrebbe travolto la vettura della polizia.

Per l’agente, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ferite gravemente altre due persone, un 33enne ed un 52enne trasportati negli ospedali di Cremona e Codogno.

Si registrano per il momento, circa due chilometri di coda all’interno del tratto chiuso e, per i veicoli leggeri diretti verso Bologna.

Non è ancora stata svelata l’identità del poliziotto

Seguiranno aggiornamenti

LE INDICAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE FORNITE DA AUTOSTRADE

l tratto tra Lodi e Piacenza nord, in direzione Bologna, è stato temporaneamente chiuso alla circolazione. Si sono registrati oltre due chilometri di coda. Queste le indicazioni per la circolazione fornite da Autostrade per l’Italia:

chi è diretto a sud, deve uscire a Lodi dove si registrano 6 km di coda in aumento; è possibile rientrare a Piacenza nord dopo aver percorso la ss9 Via Emilia mentre chi proviene da Milano può entrare in A1 direttamente a Piacenza nord.

Chi viene dalla A58 tangenziale est esterna di Milano può uscire a Vizzolo e rientrare in A1 a Piacenza nord dopo aver percorso la via Emilia mentre a chi viene dalla tangenziale est consigliamo di percorrere la A7 Milano-Genova, poi la A21 in direzione Piacenza con rientro sempre a Piacenza nord.