Incidente terribile tra Rea e Davies, apprensione per il pilota Ducati (VIDEO)



Un finale da paura nel Gran Premio di Misano, con i primi tre caduti in successione nell’ultimo giro. Ad aprire le danze ci ha pensato Marco Melandri che è scivolato all’inizio dell’ultima tornata. Grande paura, invece, per Chaz Davies e Jonathan Rea. Il pilota della Ducati era in testa tallonato dal campione del mondo Superbike in carica, quando all’ultima curva è scivolato. Purtroppo però, il driver della Kawasaki non è riuscito ad evitarlo e lo ha colpito in pieno.