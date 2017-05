Incidente per Valentino Rossi, ricoverato per trauma toracico addominale

Il campione rimasto coinvolto in un lieve incidente sulla pista di motocross di Cavallara. In osservazione all’ospedale di Rimini

Pesaro – Continua lo sfortunato momento per Valentino Rossi: dopo la caduta nel finale della gara di Le Mans, il pesarese è rimasto vittima di un brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri è mentre si allenava sullo sterrato del cross park di Cavallara, a circa 40 minuti dal Ranch di Tavullia. È caduto malamente, procurandosi un forte trauma toracico-addominale ed è stato ricoverato in osservazione all’ospedale di Rimini.

I primi esami clinici hanno escluso frattura e la presenza di Rossi per il gran premio del Mugello – in programma domenica 4 giugno – non dovrebbe essere a rischio. Ma è molto probabile che il 9 volte campione del mondo – attualmente al terzo posto del ranking mondiale dietro Viñales e Pedrosa, possa arrivare non in perfette condizioni fisiche all’importante appuntamento toscano.