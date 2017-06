Brescia, sesso con minori: 11 indagati, anche un medico e un preside

Ci sono anche un medico del Civile 60enne e il 50enne dirigente scolastico di un istituto professionale della città tra gli undici indagati della nuova inchiesta sulla prostituzione minorile condotta dalla Procura di Brescia. Nelle scorse ore agli undici uomini, tra loro anche un noto commerciante nel settore degli alimentari e alcuni degli adulti già finiti nei mesi scorsi al centro di inchieste analoghe, è stato notificato l’avviso di chiusura indagini. Ora avranno 20 giorni di tempo per farsi ascoltare dal magistrato titolare dell’inchiesta o depositare una memoria scritta.

Dalla Procura era arrivata anche la richiesta di misure cautelari nei confronti delle persone coinvolte, ma il Gip si è opposto. Tre i ragazzi, diventati maggiorenni nei mesi scorsi ma minorenni al momento dei fatti contestati, avvenuti tra Brescia e alcuni Comuni della provincia, coinvolti in questa vicenda. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2014 e lo scorso mese di febbraio. Alcuni degli indagati avrebbero già ammesso le proprie responsabilità. A tutti sono contestati a vario titolo i reati di prostituzione minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

Il dirigente scolastico è accusato anche di violenza sessuale aggravata dal suo ruolo e dal fatto che gli episodi sarebbero avvenuti all’interno dell’istituto in cui insegnava. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti – le indagini sono state condotte dalla Locale di Montichiari, dai carabinieri di Brescia e dalla sezione di polizia giudiziaria in servizio presso la Procura di Brescia – l’insegnante tra il 2013 e la fine del 2014 almeno due volte alla settimana costringeva il suo studente a farsi baciare e palpeggiare. Nel aprile del 2014 inoltre avrebbe pagato la quota di iscrizione del ragazzo alla gita scolastica, 130 euro, in cambio di un rapporto orale.