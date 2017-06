Non ci eravamo affatto sbagliati. Un provvedimento follemente delegittimante spacciato per atto dovuto si è concretizzato con l’apertura di un fascicolo di indagine per omicidio colposo contro il poliziotto che, due giorni fa a Guidonia, ha rischiato la propria vita libero dal servizio, in soccorso di un cittadino vittima di due delinquenti armati.

La dinamica dei fatti sembra molto chiara: il collega poliziotto, dopo avere intimato l’alt ai due malfattori, si è ritrovato due pistole puntate contro e ha sparato per difendersi. Risultato? Un poliziotto eroe che ha rischiato la propria vita, oggi si ritrova iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo, in veste di carnefice. La Procura di Tivoli gli contesta l’ eccesso colposo nell’ utilizzo legittimo delle armi.