Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno, classe 1997, e un connazionale, classe 1994, entrambi disoccupati e già ben noti alle Forze dell’Ordine,

poiché resisi responsabile dei reati di minaccia, violenza, resistenza e oltraggio a un Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

In particolare i Militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, notavano i due disoccupati romeni, i quali, con atteggiamento aggressivo, strattonavano una loro 20enne connazionale.

A quel punto i Carabinieri intervenivano al fine di accertare l’identità dei citati individui che, senza una ragionevole motivazione reagivano nei confronti dei Militari, dapprima con minacce e insulti, per poi scagliarsi con calci e pugni, fino al momento di salire a bordo dell’autovettura dopo diversi tentativi di ricondurli alla calma, ai quali opponevano attiva resistenza cercando di divincolarsi per sottrarsi alla cattura, venendo però bloccati ed ammanettati.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano ristretti all’interno delle camere di sicurezza della Caserma dei Carabinieri di Licata, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Agrigento, 22/12/2016