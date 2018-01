Influenza, allarme infezioni polmonari. L’infettivologo: “circola un virus B che lo scorso anno si è diffuso meno”

Febbre a 39-40 per 4-5 giorni. Tosse secca, mal di testa e dolore alle ossa. E quando il termometro scende finalmente sotto i 37, rimane una generale spossatezza e stanchezza. E’ l’influenza, quella che quest’anno sta mettendo ko moltissimi italiani

Precisamente oltre 3 milioni, di cui solo 800mila nell’ultima settimana. Come se la sola influenza non bastasse, sembra che in alcuni casi il recupero venga ritardato da complicanze batteriche.

La malattia infettiva si presenta con i soliti sintomi: raffreddore, tosse e febbre molto alta che dura anche diversi giorni, malgrado l’uso di antipiretici.

L’unico rimedio, visto che si tratta di una patologia virale per la quale non ci sono antibiotici, è quello di stare a letto, bere molto perché la temperatura corporea molto elevata crea disidratazione, e seguire un’alimentazione leggera.

Il consiglio è di mantenere sempre una corretta alimentazione perché questo comporta anche il mantenimento di

un elevato livello delle difese immunitarie, difese che sono importantissime per scongiurare proprio l’insorgenza dell’influenza. In caso di ricadute con bronchiti e altro, la cosa importante è rivolgersi al proprio medico per definire eventuali terapie curative.

“Dopo alcuni giorni alle prese con l’influenza possono subentrare infezioni a livello broncopolmonare in grado di allungare i tempi di recupero”,

dice al MATTINO di Napoli Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss) “Queste infezioni richiedono l’utilizzo dell’antibiotico, ma solo su prescrizione del proprio medico”, precisa l’esperto.

Ambulatori e pronto soccorso non sono mai stati così affollati come quest’anno, denunciano i medici di famiglie e quelli ospedalieri.

“Un inverno con temperature poco rigide e molta umidità favorisce la permanenza del virus in circolazione”, dice Giovanni Maga,

responsabile del laboratorio di Virologia Molecolare presso l’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, secondo il quale quella a cui stiamo assistendo è in realtà la “normalità dell’influenza”