Influenza. Udine: morto un uomo di 50 anni in ospedale

Continuano le segnalazioni di gravissimi episodi di salute per influenza.

Nella giornata di ieri è deceduto ad Udine uomo di 50 anni.

L’uomo non soffriva di gravi patologie pregresse, e non era vaccinato contro l’influenza.

E’ morto in ospedale. Un altro paziente è ricoverato per patologie analoghe nel reparto di terapia intensiva dello stesso nosocomio.

Il paziente deceduto era stato ricoverato negli scorsi giorni dopo una brutta forma di influenza con complicanze broncopolmonari infettive evolute in Ards, acute respiratory distress syndorme, che si è rivelata fatale.

Lo si apprende da fonti ospedaliere interpellate dal Messaggero, il quale precisa che l’uomo non soffriva, invece, di gravi patologie pregresse, e non era vaccinato contro l’ influenza.

“Non risulta vaccinato neanche l’altro paziente ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva sempre a causa di una forma particolarmente aggressiva di influenza.

va avanti il quotidiano

I medici gli stanno praticando la circolazione extracorporea. In ospedale a Udine sono 13 complessivamente le persone ricoverate a causa di forme influenzali molto aggressive.

La maggior parte di esse ha meno di 65 anni e tra loro ci sono anche due donne in gravidanza. Nessuno di costoro è vaccinato.

Elemento sul quale insistono i sanitari, che ribadiscono l’importanza della vaccinazione. Gli esperti sostengono che il picco dell’ influenza a Udine non è ancora arrivato e che è atteso tra circa una settimana.”