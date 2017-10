In Inghilterra, uomo armato prende ostaggi in un bowling

Allarme in una sala bowling in un centro commerciale del Warwickshire, in Inghilterra, dove secondo alcune informazioni non confermate un uomo potrebbe aver preso degli ostaggi. La polizia locale, secondo quanto riferiscono i media britannici, parla per ora di “un incidente in corso” nel Bermuda Park di Nuneaton invitando le persone a evitare il posto. Testimoni citati dalla Bbc, riferiscono che l’area appare al momento “in lockdown”, chiusa al pubblico

La sala da bowling fa parte di un complesso in un centro commerciale, al cui interno è presente anche un cinema. La polizia della contea di Warwickshire ha invitato i cittadini a evitare la zona del parco, senza però fornire ulteriori dettagli.