Iniziata la costruzione dell’asilo nido nella caserma dei carabinieri “primo asilo nel Nord Italia”

Sarà costruito a Genova il primo asilo dell’Arma dei Carabinieri nel Nord Italia.

Sarà costruito all’interno di una caserma. Si è tenuta oggi la cerimonia di posa della pietra.

L’asilo sarà costruito nella caserma di Sturla, sede del comando Legione carabinieri Vittorio Veneto e aprirà a settembre 2018

sarà aperta ai figli di tutti i militari residenti nella zona o che svolgono servizio nella caserma ma anche agli abitanti dell’area.

All’evento hanno partecipato il comandante generale dell’arma Tullio Del Sette e la ministro alla Difesa Roberta Pinotti

“L’asilo – secondo quanto riportato da Genova24 – nascerà in un’area di 1100 metri quadrati, 500 coperti e 600 all’esterno, potrà ospitare 30 bambini e avrà un’ingresso indipendente dalla caserma.

“L’asilo vicino al posto di lavoro o alla propria abitazione – ha detto Pinotti – garantirà maggiore serenità ai genitori che svolgono servizio nei Carabinieri e in altri corpi militari dello Stato”.

“Oltre a Genova altri due asili nasceranno nella caserma Carretto di Napoli e nella Nuova scuola Allievi marescialli di Firenze.

Si tratta di strutture volute dal ministro Pinotti che, come ha ricordato oggi, già nel 2006 in veste di presidente della commissione Difesa,

raccolte le istanze del personale, si impegnò a realizzare il progetto degli asili nelle caserme”

Programma portato avanti grazie a un fondo speciale di 12 milioni di euro da investire in tre anni per la costruzione di 32 asili in tutta Italia.