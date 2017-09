PADOVA – Niente espulsione per il gambiano Bakary Marong, che mercoledì scorso si è scagliato contro i poliziotti urlando «Allah è grande» con il Corano stretto nella mano destra. L’immigrato, infatti, è un richiedente asilo politico. Il tribunale ha già respinto la sua richiesta, ma lui ha fatto ricorso, dunque, finché non si concluderà l’iter, il questore non potrà procedere. Solo il Ministero può procedere, se ravvisata la pericolosità sociale del soggetto, con l’eventuale espulsione.

Marong si è reso protagonista di un’aggressione in stile terroristico: lui, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio, forse sotto l’effetto di stupefacenti, ha urlato «Allah akbar» e in un istante li ha colpiti con pugni, calci e