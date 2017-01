Il Corpo Forestale del Servizio Ispettorato di Cagliari, in collaborazione con il Noe dei Carabinieri di Cagliari, ha eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo di un impianto industriale, nell’area di Macchiareddu, che tratta la trasformazione di sottoprodotti di origine animale Soa ( Scarti di macellazione), di proprietà della società Agrolip e gestita dalla SGS. Indagati gli amministratori delle due società. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari Lucia Perra, su richiesta dei Pm Andrea Schirra e Andrea Vacca.

La misura cautelare è scaturita a seguito di una serie di denunce del Casic per inquinamento dei terreni derivati dallo scarico abusivo, poi accertati dopo i rilievi eseguiti dall’Arpas e dalle indagini dal Nucleo Investigativo del Corpo Forestale dal quale sono state contestate violazioni alla normativa ambientale. In particolare vengono contestati il deposito di rifiuti di vario genere all’interno dello stabilimento, scarichi illegali di reflui e gestione di rifiuti non autorizzata.

Roma, 15 gennaio 2017