Insalata di pollo

L’insalata di pollo è una ricetta fresca e gustosa. Con l’approssimarsi dell’estate vi proponiamo perciò questa ricetta facile e veloce da preparare. Le versioni sono tante e qui ne potete trovare due: una classica ed una light. Nella prima si prepara una sorta di emulsione con senape e maionese con cui si condisce il pollo mischiato alle verdure. Nella seconda, invece, si utilizza una salsa allo yogurt bianco sicuramente più leggera.

Prendete i filetti di pollo e batteteli con un pesta carne. Metteteli a grigliare su di una bistecchiera ben calda per circa 2 minuti per parte, poi poneteli in un piatto e lasciateli raffreddare. Una volta freddi tagliateli alla julienne. Tagliate a rondelle sottili le olive denocciolate e tagliate a dadini i gambi di sedano, i cetriolini.