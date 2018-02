Verbania, inseguimento a folle velocità: pattuglia si schianta contro un palo, feriti due poliziotti

L’episodio nella notte, sulla statale tra Feriolo e Fondotoce

Erano impegnati in un normale servizio di controllo del territorio come tanti ne hanno fatti nel tempo, quando un’auto non si è fermata all’alt del posto di controllo ed è iniziato l’inseguimento.

Luogo dell’evento: Verbania. Tutto nella notte tra mercoledì e giovedì quando intorno alle 2.30 di notte due agenti hanno cercato di fermare un’auto, che per tutta risposta ha accelerato.

Così l’equipaggio si è messo all’inseguimento del malvivente, imboccando però una doppia curva a folle velocità.



Complice, pare, l’asfalto bagnato, la pattuglia ha slittato e i poliziotti sono finiti contro un palo della luce.

Soccorsi immediatamente dai colleghi, che li hanno accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Castelli di Verbania.

Un poliziotto ha riportato la frattura a un braccio, il collega che era con lui è stato dimesso con otto giorni di prognosi per il colpo ricevuto al collo.