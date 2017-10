PADOVA. Stavano inseguendo un’auto in fuga quando improvvisamente il poliziotto che si trovava alla guida ha perso il controllo della volante finendo contro un palo.

È servito l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo i due poliziotti rimasti coinvolti nell’incidente successo stanotte poco dopo le tre in via Giotto, in centro città a Padova.