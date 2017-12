Inseguimento e spari nella sera: malviventi contro Polizia e Carabinieri

Treviso – Nella serata di ieri nella zona di Casale sul Sile è stata intercettata dai Carabinieri un’auto risultata rubata, un modello di Audi Q3,

L’auto, rubata qualche giorni fa in un comune limitrofo, era condotta da due soggetti a bordo. Un primo tentativo di fermarla sarebbe andato a vuoto, per poi dileguarsi

Da li è iniziato un duro inseguimento tra le strade della zona, in piena notte.

La macchina è stata poi intercettata da una volante della Polizia, ma i malviventi avrebbero fatto in tempo a scappare piedi lungo campi.

Parrebbe che durante la fuga dei malviventi ci siano stati anche alcuni colpi di pistola in aria della polizia.

Gli spari sono stati avvertiti distintamente all’altezza di via Filzi, a Casale sul Sile – riporta Treviso Today – da alcuni residenti e genitori che proprio in quel momento si trovavano nella vicina scuola per dei colluqui con gli insegnanti.

I genitori in un primo momento sono stati invitati dalle forze dell’ordine a non uscire dell’edificio. La macchina è stata poi recuperata dagli agenti della Questura ma dei fuggitivi nessuna traccia.