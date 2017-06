Pericoloso inseguimento tra Carabinieri e banditi: in manette due rom. Oltre cinquanta colpi in pochi giorni

CORSICO – Oltre 50 rapine in una settimana tra Milano e hinterland. È il record di due pregiudicati rom di 25 e 32 anni che erano stati soprannominati la coppia della “Giulietta bianca”, dal nome dell’auto che usavano per commettere i colpi. I carabinieri li hanno arrestati al termine di un inseguimento di oltre 10 chilometri e durato circa 20 minuti in tangenziale ovest.

Durante l’inseguimento i fuggitivi hanno speronato tre auto ma senza provocare feriti. I militari del radiomobile di Corsico li hanno fermati nel traffico all’altezza dell’uscita di Cusago prima che potessero fare danni peggiori.