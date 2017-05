Questa toccante storia d’amore ti farà venire le lacrime agli occhi. Vera e Wilf Russel sono stati insieme per 71 anni finché morte non li ha separati – riesci a immaginare cosa voglia dire passare così tanto tempo con la persona amata?

Wilf, che lavorava come ingegnere, soffriva di demenza e ha trascorso i suoi ultimi giorni in una casa di cura. Dopo che Wilf non ha riconosciuto sua moglie durante una sua visita, anche Vera ha iniziato a soffrire di problemi di salute. Da quel momento, ogni singolo giorno trascorso in solitudine ha peggiorato le condizioni di Vera.

Quando Wilf è deceduto nella casa di cura all’età di 93 anni, Vera, di 91, si è spenta quattro minuti più tardi in un ospedale distante poco meno di 5 chilometri dal marito, senza sapere che lui l’aveva appena lasciata. La nipote della coppia, Stephanie Wilch, ha ammesso che sua nonna era molto addolorata per le condizioni del marito, e l’ultima cosa che Stephanie ha sentito da Vera quando è andata a trovarla in ospedale, è stata: “Siamo una bella coppia, non è vero?” I familiari di questa straordinaria coppia hanno deciso di organizzare loro un funerale congiunto per permettergli di stare insieme anche dopo aver lasciato questo mondo.

