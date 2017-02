L’attività di contrasto, disposta a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, ha interessato in questa Regione una ventina di depostiti di rame

Nell’ambito dei controlli effettuati in ambito ferroviario per monitorare la situazione relativa ai furti di materiale ferroso, rame soprattutto, in data 10 febbraio u.s. il personale della Polfer ha verificato presso i centri di raccolta l’eventuale emergere di anomalie.

L’attività di contrasto, disposta a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, ha interessato in questa Regione una ventina di depostiti di rame. Ulteriori controlli hanno avuto luogo lungo la linea ferroviaria e su strada, impiegando 22 Operatori della Polfer. Nell’esecuzione degli accertamenti investigativi sono state controllate 24 persone.

A conferma della frequente attività di prevenzione, portata avanti da tempo da questa Specialità di Polizia, non sono state rilevate particolari anomalie nè comminate sanzioni amministrative. I costanti controlli hanno portato ad una significativa riduzione dei furti di rame in ambito ferroviario.

Trieste, 14 febbraio 2017