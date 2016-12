L’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica ha lanciato l’allarme contro il boom degli esami, secondo gli esperti privi di alcuna validità scientifica. Abbiamo intervistato il professor Mario Di Gioacchino, specialista in allergologia e immunologia, presidente Siaac (Società italiana asma, allergologia immunologia)

“I test diagnostici di intolleranza o allergia alimentare pubblicizzati da fonti non scientifiche per il trattamento del sovrappeso e dell’obesità sono privi di qualsiasi validità”. È l’allarme lanciato dall’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica – ADI, che da Vicenza, in occasione del XXII Congresso nazionale, ha dichiarato come questi test “non solo determinano un rischio nutrizionale per la salute, ma disorientano i pazienti che hanno realmente bisogno di perdere peso e che alla fine si ritrovano solo con le tasche alleggerite”. Abbiamo intervistato il professor Mario Di Gioacchino, specialista in allergologia e immunologia, presidente Siaac (Società italiana asma, allergologia immunologia)

Negli ultimi anni stiamo assistendo alla crescita delle intolleranze alimentari: perché?

“Il motivo vero dell’aumento delle intolleranze non lo conosciamo con sicurezza: è ovviamente possibile che la composizione degli alimenti sia virata in questi ultimi anni, per tecniche di coltura, uso di anticrittogamici, additivi alimentari, conservanti e così via: tutte queste nuove sostanze possano avere degli effetti biologici in diversi soggetti e quindi in un buon numero indurre degli effetti che si manifestano con disturbi. E’ bene comune notare che, se chiediamo a un ampio campione della popolazione se ritiene di avere delle allergie da alimenti, un buon 50% risponderà positivamente, mentre poi in effetti andando a fondo con la diagnosi