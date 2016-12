Poche ore sono bastate ai Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni per identificare e rintracciare lo scooterista, autore dell’investimento di un poliziotto locale, travolto e trascinato per alcuni metri, ieri, in piazza Primo Maggio a Sesto San Giovanni.

Si tratta di un pregiudicato campano 29enne, già noto per illeciti legati agli stupefacenti; risponderà ora di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’evento è scaturito dal tentativo dell’uomo di sottrarsi all’alt intimatogli dalla Polizia Locale, in presenza di una passeggera senza casco a bordo dello scooter, bloccata dai militari dell’Arma nell’immediatezza dei fatti, mentre il guidatore si dava alla fuga.

I militari hanno chiuso il caso vincendo la reticenza della donna, un’incensurata italiana 27enne, e analizzando gli sms registrati sul suo cellulare.

Dopo aver scoperto che i due convivono nella provincia di Lecco, agli operanti non è rimasto che estendere le ricerche, raggiungendo il fuggitivo presso la fermata della metropolitana di Sesto Rondò. Condotto in Caserma, ha ammesso le proprie responsabilità.

Roma, 25 dicembre 2016