Hanno invitato uno scugnizzo all’interno del negozio per scaldarsi. Il giorno dopo li fa scoppiare in lacrime

Questa storia ha avuto luogo la scorsa estate. A quel tempo, lavoravo in un negozio di make up. Ogni giorno, vedevo un adolescente seduto accanto al negozio. Sembrava non avere più di 12 anni. Ogni giorno era seduto a fare l’elemosina. E poi un giorno, fuori era particolarmente piovoso e freddo. Il ragazzo era lì seduto sotto la pioggia, il tempo non lo spaventava.

Insieme ai miei colleghi abbiamo deciso di lasciarlo entrare nl negozio per scaldarsi. Lo abbiamo nutrito e gli abbiamo dato del tè caldo. Sai, molte persone disdegnano i mendicanti, considerandoli truffatori, ma questo ragazzo si rivelò sorprendentemente gentile, amichevole e aperto. Il suo nome era Kostia.