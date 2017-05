*AGGIORNAMENTO – Finisce bene la disavventura della piccola Iris Torres, la ragazzina che due giorni fa aveva abbandonato casa sua in via Giosuè Carducci a Bitonto ed era scomparsa. Allarmati e preoccupati, i genitori avevano fatto la denuncia ai Carabinieri e avevano incominciato a sperare. Trepidazione fino a questa mattina, quando gli uomini dell’Arma hanno rintracciato la piccola nei pressi del quartiere San Paolo di Bari e l’hanno ricondotta fra le braccia dei genitori.

Commossa, la madre ha ringraziato gli uomini in divisa per l’ottimo lavoro svolto e, in particolare, il maresciallo Magrone per aver preso a cuore la storia.

—

30 Aprile 2017 – 20:00

Una ragazzina di 15 anni risulta scomparsa da ieri mattina a Bitonto. Si chiama Iris Torres e di lei non si hanno più notizie dalle 8.30 di ieri, quando è scomparsa nei pressi della sua abitazione in via Giosuè Carducci. Indossava un jeans nero, maglietta nera, giubbotto leggero nero e scarpe nere. La ragazza porta inoltre degli occhiali da vista come in foto e uno zaino. È alta 164 cm, un po’ robusta e con i capelli corti rasati ai lati. Chiunque l’avvisti o abbia informazioni è pregato di rivolgersi ai Carabinieri di Bitonto al numero 0803751010.

dabitonto.com