Cani molecolari e georadar: casolare al setaccio per trovare Isabella

PADOVA – Sono partite questa mattina le nuove ricerche a Noventa Padovana dei resti di isabella Noventa, nei pressi di un casolare in via Polati. Un’area già perlustrata in passato che adesso gli investigatori stanno setacciando nuovamente utilizzando le migliori risorse attualmente disponibili: unità cinofile con cani molecolari della Questura di Palermo e della Polizia di Frontiera di Milano e il georadar in dotazione alla Polizia Scientifica.

Le ricerche del corpo di Isabella Noventa, assassinata la notte tra il 15 e il 16 gennaio dell’anno scorso, non si sono mai interrotte. Durante l’estate sono stati effettuati dei nuovi sopralluoghi nei campi attigui alla villa di Freddy Sorgato. Gli stessi terreni agricoli, in parte già setacciati dalla polizia con i cani molecolari.