Una 40enne di Agnone, in provincia di Isernia, è stata denunciata dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, per furto aggravato ai danni di una 25enne, anch’essa del luogo, avvenuto all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile agnonese. Secondo quanto accertato dai militari, l’autrice del furto, approfittando di un momento di distrazione della vittima che si era recata in Ospedale a causa di un malore, le aveva sottratto la borsa contenente denaro contante e il bancomat. Avendo trovato il codice pin all’interno degli effetti personali della vittima, la donna si è recata successivamente a fare alcuni prelievi presso un istituto di credito. Attraverso le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare la donna e a recuperare la refurtiva.

Roma, 7 febbraio 2017