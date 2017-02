Maxi blitz antiterrorismo tra martedì sera e stamattina in Germania. In Assia, all’alba di oggi, sono stati perquisiti 54 siti, fra appartamenti privati, imprese e moschee. Secondo la Bild nel mirino degli investigatori ci sono 16 persone, di età compresa fra i 16 e 46 anni, sospettate di essere in qualche modo coinvolte in attività terroristiche.

Figura principale nelle indagini un tunisino di 36 anni, il cui mandato d’arresto è stato spiccato in base al sospetto che sia un reclutatore dell’Isis che aveva in programma la preparazione di un attentato. Ieri sera invece tre sospetti terroristi sono stati arrestati a Berlino con il sospetto di stretti contatti con l’Isis, e collegamenti in Siria e in Iraq. Nelle indagini è coinvolta, ancora una volta, la moschea di Moabit della capitale tedesca.

Circa 1.100 agenti di polizia sono stati impiegati nel maxiblitz, che ha avuto come focus principale l’area del Meno. Solo a Francoforte sono state eseguite ispezioni in 33 edifici, fra appartamenti, moschee e luoghi di lavoro. Perquisizioni anche in sei edifici di Offenbach, in tre di Darmstadt, e in due del capoluogo Wiesbaden e di Limburg.

Roma, 2 febbraio 2017