Nove kamikaze Isis in Italia. Allarme senza precedenti: come stanno per ammazzare

Fonti d’intelligence rivelano che sono sbarcati sul territorio italiano nove miliziani dell’Isis. I nove, come si legge su Il Tempo si sarebbero introdotti in Italia sfruttando una copertura fornita dal combattente del califfato Muhammad Abu Riyan i cui documenti, perfettamente in regola, sono stati diffusi dalla Questura di Roma.

Il gruppo di presunti kamikaze, composto da sei marocchini, due siriani e un iracheno ha agito secondo i piani di Riyan e sarebbe partito dalla Turchia per dirigersi Thessaloniki, in Grecia, dove hanno alloggiato qualche giorno in attesa dei permessi di soggiorno e dei documenti di viaggio, forniti dall’ideatore marocchino.