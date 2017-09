Donne e Islam, nuove frontiere della follia religiosa. Fare sesso con la moglie defunta “è Halal”, ovvero lecito. A emettere questa incredibile Fatwa è stato Sabri Abdul Rauf, docente di Giurisprudenza comparata all’Università al Azhar del Cairo, la massima autorità religiosa dell’Islam sunnita. Di fatto, l’editto religioso ammette il “coito d’addio” con la consorte morta e ha provocato un coro di sdegno e condanna in tutto l’Egitto.

“Il coito d’addio è insolito ma è Halal”, ha spiegato in diretta l’esimio professore in diretta durante una trasmissione del canale satellitare LTC. Non si tratterebbe, dunque, di “profanazione di cadavere”: “Il marito che fa questo non compie un atto illecito e quindi non può essere condannato per adulterio”.

