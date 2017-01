Nella notte carabinieri e polizia sono intervenuti al centro di prima accoglienza di Cona, in provincia di Venezia, dopo la rivolta scoppiata in seguito alla morte avvenuta all’interno della struttura di una ragazza ivoriana di 25 anni. Lo rendono noto il commissariato e il comando di Chioggia (Venezia). Venticinque operatori sono stati tenuti bloccati all’interno della struttura fino alle 2 della notte, quando sono intervenute le forze dell’ordine.

La giovane, Sandrine Bakayoko, era stata trovata priva di conoscenza in uno dei bagni della ex base militare trasformata in un centro di accoglienza che ospita un migliaio di migranti. Inutili le manovre effettuate dai sanitari del 118 per rianimarla: quando l’ambulanza è arrivata al pronto soccorso di Piove di Sacco, riferisce La Nuova Venezia, la ragazza era già morta. Era arrivata in Italia con il fidanzato il 30 agosto, dopo aver affrontato il Mediterraneo su un barcone partito dalla Libia: era ospitata nell’hub in attesa di ricevere una risposta alla sua richiesta d’asilo.

Gli ospiti del centro hanno denunciato un ritardo nei soccorsi: secondo una ricostruzione pubblicata dal Corriere del Veneto, la giovane donna si sarebbe sentita male sotto la doccia intorno alle 7 e l’ambulanza che l’ha portata via intorno alle 15 non sarebbe riuscita a salvarla. “È stata anche colpa della negligenza della cooperativa, l’ambulanza è arrivata solo 8 ore dopo”, avrebbero raccontato alcuni ospiti del centro. Ulteriore complicazione: “La prima ambulanza non ha potuto portarla via ed è dovuta arrivare una seconda ambulanza ma per lei era troppo tardi”. In una nota diramata nella serata di ieri il 118 di Padova afferma di aver ricevuto la richiesta di intervento alle 12.48.

Nel pomeriggio la situazione è degenerata. “Intorno alle 17 i migranti si sono presi l’intera ex base missilistica, hanno spento le luci e dato fuoco a dei bancali – riportava nella notte il Corriere della Sera – e gli operatori si sono dovuti barricare nei container e negli uffici”. Verso le 2 di notte, secondo quanto riportato da Rai News24, i dipendenti della struttura sono stati liberati, in seguito all’intervento delle forze dell’ordine, che dopo aver avviato una mediazione hanno posto fine alla rivolta.