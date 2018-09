“Ringrazio le Forze Armate italiane. I soldati italiani portano non solo la loro tradizione, che per secoli ha formato le nostre culture partendo dalle legioni romane.

E voglio dirvi, prima di tutto, GRAZIE! Siete stati di un aiuto estremo. Voi rappresentate il meglio degli ufficiali con cui ho avuto il piacere di lavorare e, certamente, di tutti i soldati che hanno servito qui.

Voglio ringraziarvi perché siete stati vicini al mio Paese in ogni momento di bisogno. Anche dopo l’11 settembre, siete stati i primi a stare dalla nostra parte, siete sempre stati con noi, fin dall’inizio. Continuate a farlo anche quando non è facile.

Come generale NATO, vi posso dire che è stato un onore comandare i soldati italiani. Ho avuto la possibilità di lavorare con il vostro Esercito in molte occasioni. A livello personale, io e mia moglie, amiamo l’Italia, ci piace la cultura, il cibo e la moda italiani.

Anche la vostra musica è bellissima e parla all’anima in un modo straordinario. Quando, con la mia signora, vado in vacanza, scegliamo l’Italia. Per festeggiare il mio 60esimo compleanno, abbiamo voluto percorrere 60 miglia in Toscana. E abbiamo visitato Napoli, Pompei, Positano, Roma…

Questa è la mia ultima missione, dopodiché me ne torno a casa, mi ritirerò. Ho pensato molto a questo, per me è stato il più bel lavoro quello di comandare soldati di 41 Nazioni. Ora che mi ritiro, non avrò solo l’Afghanistan nel mio cuore ma anche l’Italia e i soldati italiani. Non vi ringrazierò mai abbastanza.

E non ho parole per dirvi che onore sia stato per me servire come soldato non solo della mia Nazione ma anche come soldato della NATO”.

Sono le parole del generale John Nicholson, comandante uscente delle forze militari statunitensi in Afghanistan e dell’Operazione Resolute Support della NATO (sostituito il 2 settembre dal generale Austin Scott Miller, ndr) a Kabul.

