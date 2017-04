Mille e duecento uomini per battere a tappeto la Bassa. Sono state incrementate le forze messe in campo dall’Arma a quasi un mese dall’omicidio di Davide Fabbri: duecento uomini in azione su ciascun turno, anziché centocinquanta, per riuscire a scovare Norbert Feher, alias Igor Vaclavic, il serbo ricercato oltre che per il delitto della Riccardina di Budrio e di Valerio Verri a Portomaggiore, anche per l’uccisione di Salvatore Chianese, il metronotte ammazzato con una fucilata in faccia a Fosso Ghiaia, nel Ravennate, a dicembre del 2015.

Un delitto che, per modalità e obiettivi, è del tutto simile alla rapina ai danni di una guardia giurata di Consandolo, nel Ferrarese, avvenuta il giorno prima dell’omicidio di Budrio. È proprio da questo episodio, per gli inquirenti, che si rompe qualcosa nella mente di Feher, che inizia a muoversi in un climax ascendente di violenza. Che poi esplode, devastante, negli omicidi di Budrio e poi Portomaggiore.

I carabinieri, coordinati dal pm Marco Forte, non mollano un attimo le ricerche. E, contemporaneamente, va avanti anche la collaborazione avviata con la Serbia, per ottenere informazioni e documenti sul passato del ricercato, che è stato detenuto ed è ricercato anche nel paese d’origine.

Il ministero degli Interni ha già avuto contatti con l’omologo serbo che ha dato piena disponibilità a fornire informazioni. E presto dovrebbe perciò arrivare il dna di Norbert Feher, così da confrontarlo con quello trovato fuori dal bar della Riccardina e nel Fiorino abbandonato nella fuga dopo l’assassinio di Verri. Una verifica che, in realtà, servirà esclusivamente a dare un nome definitivo all’indagato dai mille alias.

Dalla Serbia si attendono anche le testimonianze della madre e dei fratelli di Feher, utili a fornire ulteriori elementi sul passato e delineare meglio il profilo del ricercato, già tracciato da una psicologa dell’Arma e consegnato a Procura e carabinieri. – CONTINUA A LEGGERE SU RESTO DEL CARLINO