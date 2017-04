E’ uno dei lato B più desiderati del mondo e tutti hanno ancora negli occhi la copertina del magazine Paper, in cui Kim Kardashian posava con un bicchiere di champagne in equilibrio proprio sul maestoso di dietro. Ma sembra che senza Photoshop la parte del corpo più famosa della bella Kardashian non sia proprio la stessa cosa. Alcune foto delle ultime vacanze al mare mettono in evidenza qualche linea di cellulite di troppo che, ovviamente, non è sfuggita ai fan. Un colpo basso per la star delle forme.

Mario Balotelli non ha dubbi: il corpo di Kim Kardashian è “orribile”. È stato lo stesso calciatore italiano ad usare su Instagram il suddetto per definire le curve della showgirl.

L’immagine, “rubata” dai paparazzi pochi giorni fa in Messico, ritrae il fondoschiena di Kim, fasciato in uno striminizito bikini, a pochi passi dal mare. Sullo scatto, SuperMario ha scritto una frase che non lascia dubbi sul suo giudizio sulle curve di Kim:

Sul serio, cosa **** è questo? Kanye, come puoi farti una roba simile? Orribile. L’unica donna che è peggiorata con la chirurgia estetica. Che schifo!

